قائد الجيش استقبل المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية حفظ السلام

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية حفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط السيد Tor WINNESLAND على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.