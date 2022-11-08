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لبنان

هلعٌ في أحد المخيمات.. هذا ما حصل

Lebanon 24
08-11-2022 | 11:15
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شهد مخيّم الرشيدية، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق نارٍ كثيف أدى إلى إثارة الهلع في صفوف السكان.
وبحسب مندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ المدعو "أ.ق." هو الذي أقدم على إطلاق النار من دون معرفة الأسباب وراء ذلك. 
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مخيم الرشيدية

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