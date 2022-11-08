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لبنان

سلام: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين

Lebanon 24
08-11-2022 | 12:33
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام سلسلة اجتماعات تتعلق بمتابعة شؤون قطاع التأمين وأوضاعه.
 
واستهل سلام اجتماعاته بلقاء مع ممثلين للجنة الوطنية للسلامة المرورية، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نقابة خبراء السير، والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، بهدف الوصول إلى حل لموضوع خريجي اختصاص السلامة المرورية، وتم التوافق على المباشرة بإجراء مباريات الكفاءة المطلوبة بحسب القوانين المرعية.
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وعقد سلام اجتماعاً آخر مع ممثلين للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي خُصص للنقاش في أوضاع الضمان الالزامي وكيفية تأمين التغطيات اللازمة لضحايا الصدامات المرورية.
 
وشدد سلام في الاجتماعات على "ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل النهوض بالقطاع وحماية المواطنين على حد سواء".
 
 
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