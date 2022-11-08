عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟

شهد سعر الدولار خلال الساعات الماضية تصاعداً لافتاً، ليصلَ مُجدداً إلى حدود الـ40 ألف ليرة لبنانية. وهنا، فإنّ ما يجري في السوق يرتبطُ بعوامل عديدة أدت إلى هذا الارتفاع منها سياسية وأخرى تستندُ إلى المُضاربات.

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أحد الخبراء الاقتصاديين يقول لـ"لبنان24" إنّ "مصرف لبنان بادر اليوم إلى رفع سعر دولار صيرفة من 30100 ليرة إلى 30300 ليرة وذلك بعد استقرارٍ دام لأكثر من أسبوعين. وعملياً، وبحسب حركة السوق، فإن ما جرى يدلّ على إمكانية لصعود إضافي في سعر الدولار في السوق الذي يشهدُ طلباً كثيفاً على العملة الصعبة".

واعتبر الخبير أنّ "مصرف لبنان لم يُضاعف إلى حدّ كبير ضخّ الدولار عبر منصّة صيرفة، الأمر الذي يجعل من السوق الموازية هي الوجهة الأساسية للتجار بغية طلب الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره".

وتوازياً، فقد رأى الخبير أن هناك عوامل سياسية أثقلت سوق الدولار خلال الساعات الماضية، وقال: "ما جرى يوم أمس خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة مع نائب حاكم مصرف لبنان، قد يكون بمثابةِ عامل توتّر للأجواء، الأمر الذي سينعكسُ حُكماً في السوق بشكل بارز".

وتوقع الخبير أن يستمرّ سعر الدولار بالتصاعد طالما استمرّ مصرف لبنان في "تقنين" ضخّ الدولار عبر "صيرفة"، مشيراً إلى أنّ "الأجواء السياسية المتشنجة تحكم الواقع، وبالتالي فإن الهبوط المنتظر للدولار قد يكون بعيداً طالما أن الطلب في السوق الموازية كبيرٌ جداً".