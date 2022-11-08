لقاءٌ بين باسيل والسفيرة الفرنسيّة.. ماذا أبلغها؟

بحث رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مع السفيرة الفرنسيّة آن غريو في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق البحث إلى الوضع الحكومي.

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وبحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لباسيل، فإنّ الأخير أبلغ السفيرة غريو أن "صلاحيات الحكومة الحالية لا تتعدى تصريف الأعمال، وأن أيّ محاولة لتوسيع هذه الصلاحيات تشكل من جهة مخالفة للدستور، ومن جهة ثانية إطالة متعمدة للفراغ في رئاسة الجمهورية".