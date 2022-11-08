دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40050 و40150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.