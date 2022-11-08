مقدمات النشرات المسائية

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ازمة الشغور الرئاسي على حالها في اسبوعها الثاني على الرغم من كل الدعوات العربية والدولية لعدم السماح بانزلاق لبنان الى مرحلة اصعب فيما برز استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في شرم الشيخ على هامش اعمال مؤتمر المناخ حيث تم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وقد أكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات.وقبيل يومين من الموعد المحدد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، تتجه الأنظار النيابية والسياسية لمعرفة حجم كتلة الأوراق البيضاء علما ان سيناريو عدم الانتخاب الجدي سيبقى على هذا المنوال طالما ان التوافق على مرشح جدي معدوم حتى الساعة وسط تأكيد من الرئيس نبيه بري انه سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع لانتخاب رئيس وهو ملتزم بهذا الأمر.والى الانتخاب الرئاسي انشغال بالوضعين الامني والصحي فوزير الداخلية وعقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي كشف ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية..اما وزير الصحة فأعلن ان حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ السبت المقبل على أن يتم توزيع ستمئة ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة.دوليا ترقب لما ستؤول اليه انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط ترجيحات اولية بتحقيق الجمهوريين فوزا مريحا على الديموقراطيين في عدد المقاعد.إذا كان المنخفض الجوي الذي تأثر به لبنان يتجه نحو الانحسار فإن المنخفض السياسي قائم وربما لفترة غير قصيرة.أسوأ تجليات هذا المنخفض غيوم الفراغ الرئاسي الذي دخل اسبوعه الثاني من دون ظهور أي مؤشرات على خروج وشيك من حال الإستعصاء.ذلك أن الحراك السياسي منكفئ ما خلا الاتصالات التي تشكل عين التينة حجر الرحى فيها لأن اعتذار الرئيس نبيه بري عن عدم المضي في مبادرته الحوارية للأسباب المعروفة لا يعني أنه سيتخلى عن أدواره المعهودة في الاستحقاقات الوطنية.في الاستحقاقات الأمنية بظل الفراغ الرئاسي تطمينات آخرها على لسان الرئيس بري ووزير الداخلية وقائد الجيش إلى ان الوضع الأمني ممسوك ومحصن وممنوع الإخلال بالأمن.هذه التطمينات بدت كأنها رد غير مباشر على مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي تنبأت بأن قوى الأمن والجيش قد تفقد السيطرة وان لبنان مفتوح أمام كل السيناريوهات بما فيها تفكك الدولة بشكل كامل معتبرة ان اللبنانيين سيضطرون الى تحمل مزيد من الألم قبل تشكيل حكومة جديدة.أبعد من لبنان تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة التي انطلقت فيها اليوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وهي محطة مفصلية في ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.وبحسب التوقعات فإن أرجحية الفوز ستكون من نصيب الحزب الجمهوري الذي سينجح في الإمساك بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وعلى مستوى العديد من حكام الولايات.ومن شأن هذه النجاحات المتوقعة ان تشل قدرة بايدن على التصرف بحرية في ممارسة صلاحياته وربما يتسبب فقدان حزبه الديمقراطي الأغلبية الهشة في المجلس في تغييرات بالسياسة الخارجية من إيران إلى أوكرانيا وروسيا والصين وسواها.الوضع السياسي في ثلاجة الإنتظار، فلا تحركات ولا مواقف لافتة. الخبر الأبرز اليوم جاء من شرم الشيخ، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان تشديد على أولوية إجراء الإنتخابات الرئاسية لانتظام عمل المؤسسات. علما أن الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس ستكون كسابقاتها ولن تأتي بجديد. فقوى المعارضة ستصب أصواتها لمصلحة ميشال معوض، فيما قوى المنظومة لا تزال أسيرة الورقة البيضاء التي لن تقدم ولن تؤخر في شيء.أما قوى التغيير فمضعضعة كالعادة، وتتوزع بين ميشال معوض وعصام خليفة ولبنان الجديد. التضعضع الإنتخابي يقابله على ما يبدو نوع من وحدة المعارضة تجاه أي دعوة قد يوجهها رئيس مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية.ذلك أن اتصالات جرت بين النواب المعارضين أدت إلى توافقهم على رفض مثل هذه الدعوة، لأنهم لا يريدون تشريع الفراغ الدستوري، ولأنهم يعتبرون مجلس النواب حاليا مجرد هيئة ناخبة يترتب عليها الشروع في انتخاب رئيس الدولة متى التأمت، من دون القيام بأي عمل آخرالبرودة الانتخابية في لبنان تقابلها حماوة في الولايات المتحدة الاميركية. فالانتخابات النصفية التي تجرى اليوم لها اهمية استثنائية ليس على صعيد اميركا فقط بل على صعيد العالم.ونتائج المعركة لا تتعلق بالتوازنات داخل الكونغرس فحسب ، بل على صعيد الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد عامين. الناخبون الاميركيون يتوافدون الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات لها دور حاسم على مستقبلي جو بايدن ودونالد ترامب السياسيين. لذلك دعا الرئيس الديمقراطي البلاد الى الدفاع عن الديمقراطية، فيما وعد سلفه ترامب باعلان مهم الاسبوع المقبل، ما يوحي انه يريد اعلان ترشحه للبيت الابيض.ووفق آخر استطلاعات الرأي فان المعارضة الجمهورية تملك فرصة الفوز بحوالى عشرين مقعدا اضافية في مجلس النواب. كما سيحقق الجمهوريون تقدما ايضا في مجلس الشيوخ. فهل تغير انتخابات اليوم توازنات القوى داخل الولايات المتحدة، ما يمهد لتغيير في توازنات القوى في العالم ايضا؟.فتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النصفية في الكونغرس الاميركي، فانكشفت حقيقة سلطة بجناحين متناحرين .ليس بمشاريعهم التدميرية للامم، واضطهاد الشعوب وانحطاط مستوى الانسانية لديهم فحسب، بل بانكشاف حجم الانحطاط الاخلاقي عبر التخاطب الشوارعي بين الجمهوريين والديمقراطيين..من منصة استخدمت فيها كل انواع الشتائم انطلقت الانتخابات النصفية، وقبل فرز النتائج بدا المجتمع الاميركي المقسم والمفروز يلهج بحجم الازمة، وأكبر المعبرين عنها هو احد مؤسسيها دونالد ترامب الذي قال ان اميركا باتت دولة من العالم الثالث، فيما رأى رئيس البيت الابيض جو بايدن ان الديمقراطية الاميركية في خطر..والحقيقة ان العالم كله بخطر في ظل هذه الزمرة الفاقدة للاهلية، والتي تعتبر وجهين لعملة التسلط الاميركي الواحدة، والتي يضاف اليها التهور والارتجال في اخذ القرارات التي تضع العالم على باب المجهول..في بلادنا المعلوم حالها والضيقة خياراتها، حلق دولارها من جديد برسالة من حاكم المال الى مجلس النواب الذي استدعاه للبحث في قانون الكابتل كونترول، فلم يحضر وتأجلت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة اليوم بأمر غير مباشر من المتحكم بامر المال والبلاد..بلاد رغم كل واقعها فان امنها لا يزال ممسوكا بحسب وزير الداخلية والبلديات الذي كشف بعد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي، عن توقيف عدة خلايا ارهابية كانت تحضر لاعمال تخريبية..اما المواقف الارتجالية بتداعيات تشويشية، فقد تسبب بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنفسه ووطنه عبر المشاركة بمؤتمر للمناخ في شرم الشيخ المصرية بحضور صهيوني، وهو ما كان بالغنى عنه وخاصة انه لن يغير بمناخ لبنان الملتهبة ازماته شيئا، فيما الحاجة الصهيونية للاستثمار بهذه السقطة دفعت اعلامهم وسياسييهم للحديث عن صورة تطبيعية مع لبنان من خلال صورة للاجتماع داخل قاعة واحدة، وان كان الرئيس ميقاتي قد نفى في بيان ايا من عناوين الاعتراف بالعدو او التطبيع معه...لا تقطعوا الامل.رسالة واضحة اوصلها “الجنرال” اليوم، في الزيارة الاولى التي يقوم بها بعد عودته الى الرابية، والتي شاءها لل او.تي.في، لشكر أسرتها على الجهود التي بذلت، والتضحيات المستمرة، منذ سنوات.لا تقطعوا الأمل، على رغم الحرب الضروس التي خيضت ضدنا حين كنا في الرئاسة، ما أوقف ثلاثة أرباع المشاريع، فالربع الذي أنجز كان مهما، وهو يؤسس لمستقبل واعد.لا تقطعوا الأمل، ولو أننا اصبحنا كلنا فقراء، لأنهم لم يكتفوا بسرقة الخزينة بل سرقونا، فأول ما قمنا به في بداية الولاية كان اقرار المرسومين النفطيين المتأخرين، لكن السياسة الدولة اوقفتنا، غير اننا في الايام العشرة الاخيرة من تاريخنا في الرئاسة، قدمنا ترسيم الحدود هدية للبنانيين، لأن قيمة الثروة يمكن ان تخرج الوطن الصغير من الحفرة الكبيرة، إذا أقر إنشاء الصندوق السيادي كما يجب.لا تقطعوا الامل، على رغم الاعطال الكبيرة في الدولة، بسبب المنظومة الحاكمة، حيث أنهم يدعون رياض سلامة الى مجلس النواب ليعمل على قانون سيؤدي الى توقيفه، كما أن رئيس الحكومة، وفي اول يوم بعد نهاية ولايتي الرئاسية، طلب ارسال تحقيق قامت به القاضية غادة عون عليه اشارة توقيف لحاكم المركزي لإزالتها، غير ان الوقفة القانونية للمعنيين اوقفت الموضوع.لا تقطعوا الأمل، لأننا باقون في المعركة، لكننا سنخوضها هذه المرة من خارج الرئاسة، وإذا كنا لا نأمل بأن يصلنا ملف التدقيق الجنائي بعد كل العرقلة التي قاموا بها، والتأخير الذي تسببوا به، فهذا لن يمنعنا من الكلام عنه، لأنه سينتج فضيحة جديدة، فيما السارقون ينكشفون يوما بعد يوم، وكلكم صرتم تعرفونهم.لا تقطعوا الأمل، حتى ولو واصلوا الاستفزاز، بل كونوا مستعدين، لأننا نرى أمامنا ما يحضرون، وقد اعتدنا المواجهة.لا تقطعوا الأمل، فنهاية الولاية، لا تعني وداعا، بل نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة، لأن المهمة لم تنته بعد.هذا ما قاله الجنرال.أما نحن فنقول: معك لن نقطع الامل. كما عرفتنا منذ افتتاح ال او.تي.في. عام 2007 لن نقطع الامل. معك مكملين. معك في النضال. معك في التضحية. ومعك طبعا في انتصار الحق، الآتي حتما مهما طال الزمن.يزداد ملف الاستحقاق الرئاسي تعقيدا : تحد لا ينتخب، توافقي غير متوافر، فمن يكون الرئيس. داخليا، الجميع يدورون حول أنفسهم، في انتظار كلمة من مكان ما لم تصدر حتى الساعة.إذا ملف الرئاسة في نفق المجهول، وعليه، ماذا سيجري في جلسة الخميس؟ الروتين ذاته مع عنصر جديد وهو ملء بعض الأوراق البيض بالاسم ربما المناسب وربما غير المناسب، وهذا المساء صدر موقف عن تكتل لبنان القوي عاكس كل التوقعات لجهة الخروج من دائرة الورقة البيضاء، فأكد عليها، ومما جاء في موقفه:"ويؤكد التكتل ان التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال افساح المجال امام التوافق وليس تكريس العجز، كما ان التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء".الوقت المستقطع الذي لم يعرف كم سيطول، يملأ بملفات تثقل كاهل اللبناني، مناتساع دائرة تفشي وباء الكوليرا إلى عدم ثبات سعر الدولار وما يعني ذلك من طلعات ونزلات في الأسعار. في المقابل يبدو أن معالجة بعض ملفات الفساد بدأت تعطي بعض ثمارها ، وملف النافعة أحد الملفات الدسمة.لكن البداية من خبر إيجابي، من كرة السلة واستعداد منتخب الأرز في مدينة كميل شمعون الرياضية التي اعيد تأهيلها بوقت قياسي لإستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير.تعطي هيئة إدارة السير والمركبات صورة مصغرة عن بلاد تعيش تحت حكم الفاسد بالطول والعرض وعن مغارة "النافعة" بإدارة سلطة "مش نافعة".ويشتمل هذا الملف على معطيات وأدلة ثابتة خرجت إلى القضاء بتدبير محكم قادته شعبة المعلومات.وبلغت مرحلة التوقيفات والملاحقات ووثقت أرقاما خيالية تقاضاها عدد غير قليل من الموظفين والسماسرة ونتج عنها حتى الساعة توقيف اثنين وأربعين شخصا.وقد رفع وزير الداخلية بسام المولوي اليوم الغطاء عن المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، ووقع على طلب الإذن بملاحقتها واستدعائها للمثول لدى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب.ويتعرض هذا الملف كما درجت العادة لاستدعاء النفوذ السياسي بحيث يحمل النائب السابق هادي حبيش لواء هدى سلوم ويمنحها أسبابا تخفيفية مبررا عامل "الإكراميات" المتواجدة في إدارات الدولة.ولكن "النافعة" كغيرها من المؤسسات الهالكة والمتسوسة بالفساد، حيث رب البيت مولع بالطبل وأرباب البيوتات اللبنانية كثر وينتشرون على سطوح الأبنية السياسية لتعطيل عملها، وعلى رأسهم: مؤسسة مجلس النواب التي تقبل على جلسة خامسة من الفراغ الانتخابي...وعلى الرغم من إدراك الجميع أن جلسة الخميس ستكون مجرد رقم يعبر حكم الفراغ فإن الجميع أيضا يشارك لمجرد المناورة وإجراء محاكاة رئاسية...وفي النهاية: هي جلسة المصروف الزائد ومن ضمن المناورات عن بعد، فإن التيار الوطني الحر أشاع خبر الإتجاه إلى التخلي عن الورقة البيضاء واعتماد التسمية في الجلسة المقبلة.ولكنه بعد اجتماع تكتل لبنان القوي عاد وأكد أن التصويت بالأبيض كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز.وأضاف بيان التكتل إنه إذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلب حوارا وتواصلا ونقاشا جادا بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد لأن يشارك في أي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات أي طرف لأهداف شعبوية كما أنه ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء تمركز التيار عند الورقة البيضاء...ونفذت القوات اللبنانية إعادة انتشار على التسمية ففيما كان اسم ميشال معوض مرشحها المفدى، صقل اليوم النائب جورج عدوان اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنحه القلادة القواتية واستعرض عدوان مزايا قائد الجيش.وقال إن عون: وطني خلقي، ممارسته ناجحة في المؤسسة العسكرية ولديه المؤهلات والمقومات ليكون رئيس جمهورية وبموجب هذا التطريز السياسي على الورقة العسكرية فإن القوات أجرت ترقية للعماد عون وأصبح المؤهل الأول لمعراب.وعلى أبعد تقدير فإن ما يجري هو حرب استنزاف رئاسية ومرحلة حشود وشروط وتعبئة عامة، استعدادا للدخول في البازار المتوقع ألا يبدأ قريبا وستسبقه عمليات إخلاء في المواقع المارونية الأولى، من حاكم مصرف لبنان إلى مجلس القضاء الأعلى ولن تتضح الصورة قبل التحام مركبة بري جنبلاط حزب الله على جبران باسيل لإنتاج عهد سليمان فرنجية...وهذا التفاهم إذا وقع سيكون بكفالة ضامنة لباسيل يؤمنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيمضي وقت طويل قبل بلوغ هذه المرحلة والتي تستوجب الصبر والسلوان وتحمل وضع اقتصادي مالي ارتفع فيه الدولار الى عتبة الاربعين الفا.