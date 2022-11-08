فُقِد في صيدا ولم يظهر منذ الأحد.. هل تعرفون شيئاً عن "محمّد"؟

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فُقد المواطن محمد حسن نجم (مواليد 1961) منذ عصر يوم الأحد في صيدا، وذلك بعد ذهابه لممارسة هواية صيد السمك على شاطئ المدينة.وبحسب المعلومات، فإن التواصل مع نجم انقطع منذ التاريخ المذكور، وقد ناشدت عائلته كل من لديه معلومات عنه التواصل معها عبر الرقم 03801428.