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لبنان

ارتفاعٌ لسعر البنزين غداً.. هكذا سيُصبح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2022 | 15:06
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شهدت معظم محطات المحروقات، مساء اليوم الثلاثاء، حركة ناشطة للمواطنين من أجل تعبئة سياراتهِم بالوقود.
ويأتي هذا الأمر بعد ورود معلومات عن ارتفاعٍ مُرتقب لسعر صفيحة البنزين، يوم غدٍ الأربعاء. 
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وفي السّياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "جدول أسعار المحروقات سيشهدُ يوم غدٍ الأربعاء قفزة جديدة على سعر البنزين بسبب ارتفاع سعر الدولار في السُّوق الموازية"، مشيرة إلى أن "الزيادة لن تكون أقل من 20 ألف ليرة"، وأضافت: "من المتوقع أن يتراوح سعر صفيحة البنزين غداً بين 785 ألف ليرة و 810 آلاف ليرة لبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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