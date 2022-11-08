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لبنان

10 نوّاب يجتمعون.. هذا ما دعوا إليه

Lebanon 24
08-11-2022 | 16:00
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عقد في منزل النائب محمد سليمان في بيروت اجتماع ضم كلا من النواب: فؤاد مخزومي؛ أشرف ريفي؛ وليد البعريني؛ بلال الحشيمي؛ أحمد الخير؛ عبد الرحمن البزري؛ عماد الحوت؛ عبد العزيز الصمد ورامي الفنج.
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وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، والأوضاع المعيشية والحياتية التي تخص مناطقهم، ودعوا الى "التمسك بالمسلمات الرئيسية بالحفاظ على الدستور والطائف لصون المؤسسات والحفاظ على هوية لبنان العربية".
 
وأكد المجتمعون "أهمية وحدة الصف لناحية مواجهة الاستحقاقات الدستورية وأولها أنتخاب رئيس  للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وأنتشال البلد من أزماته".
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