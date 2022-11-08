10 نوّاب يجتمعون.. هذا ما دعوا إليه

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وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، والأوضاع المعيشية والحياتية التي تخص مناطقهم، ودعوا الى "التمسك بالمسلمات الرئيسية بالحفاظ على الدستور والطائف لصون المؤسسات والحفاظ على هوية لبنان العربية".