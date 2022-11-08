"الكتائب": الأولوية اليوم هي لملء الشغور الرئاسي

أكّد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل "ألا انتظام لعمل المؤسسات في ظل الفراغ في كرسي الرئاسة الأولى".



وشدد على أن "الأولوية الوحيدة اليوم هي لملء الشغور وليس التعايش معه أو تنظيم إدارته كأنه بات عرفا من الأعراف التي يفترض بلبنان أن يعتاد عليها".

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