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لبنان

"الكتائب": الأولوية اليوم هي لملء الشغور الرئاسي

Lebanon 24
08-11-2022 | 16:25
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أكّد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل "ألا انتظام لعمل المؤسسات في ظل الفراغ في كرسي الرئاسة الأولى".

وشدد على أن "الأولوية الوحيدة اليوم هي لملء الشغور وليس التعايش معه أو تنظيم إدارته كأنه بات عرفا من الأعراف التي يفترض بلبنان أن يعتاد عليها".
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واعتبر أن "مهمة المجلس النيابي الوحيدة اليوم هي القيام بواجبه والانصراف فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية من دون الشروع في أي عمل آخر وفقا لمنطوق الدستور ومواده الصريحة التي لا لبس فيها والتي تحدد دقائق انتخاب رئيس للجمهورية".

وتوقف المكتب السياسي أمام "حال الاهتراء الشامل التي وصلت إليها الوزارات والاستهتار التام بأبسط الواجبات تجاه اللبنانيين المقبلين على فصل الشتاء من دون أي حماية تؤمنها لهم المنظومة الحاكمة بل تتركهم لمصيرهم يواجهون البرد القارس مع أسعار محروقات خيالية، وتراقبهم يغرقون في برك المياه على طرقات مهملة بينما تتقاذف الوزارات التهم بالتقاعس".  

 
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