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لبنان

إحياء التنسيق الثُلاثي حول الملف الرئاسي

Lebanon 24
08-11-2022 | 17:05
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ينتظر دبلوماسيون إحياء التنسيق الثلاثي الأميركي - الأوروبي - العربي حول الملف الرئاسي، بعد نتائج انتخابات الكونغرس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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