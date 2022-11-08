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لبنان
فرنسا "لا تقف متفرّجة" على الشغور.. "سلّة أسماء" لا تعارضها السعودية!
Lebanon 24
08-11-2022
|
22:03
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صدر موقف فرنسي جديد شدد على الاسراع في انتخاب رئيس جديد في لبنان.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، حيث تم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الاوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات.
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كما التقى ميقاتي الامينَ العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وجرى البحث في ما اذا كانت الامم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان.
واشارت «الديار» الى ان معظم الرؤساء والمسؤولين الذين القاهم ميقاتي في الساعات الماضية كانوا حاسمين في مجال انجاز استحقاق الرئاسة قبل البت بأي ملــف آخر.
وكتبت" نداء الوطن":بينما كان جبران باسيل يصبّ كلّ تركيزه على التحريض على حكومة تصريف الأعمال سواءً أمام السفيرة الفرنسية أو خلال اجتماع تكتله النيابي مقابل التعمية على دوره المحوري في عملية عرقلة الاستحقاق الرئاسي وإطالة أمد الشغور في سدة الرئاسة الأولى عبر تأكيده المضيّ قدماً في لعبة "التصويت بالورقة البيضاء" في صندوق الاقتراع غداً، كان الرئيس الفرنسي يستعرض مع ميقاتي على هامش مؤتمر "كوب 27" المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية، مؤكداً "أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات". وكشفت مصادر مواكبة للمساعي الفرنسية في هذا المجال أنّ باريس "لا تقبل أن تقف متفرجة أمام انسداد الأفق الرئاسي، وقد بدأت تكثيف اتصالاتها مع القوى اللبنانية الرئيسية والفاعلة في سبيل جوجلة بعض الأفكار والطروحات التي من شأنها أن تصبّ في مصلحة تسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنه لا توجد حتى الساعة "مبادرة فرنسية محددة المعالم تجاه الأزمة الرئاسية إنما تحركات ضاغطة على مختلف الأطراف المعنية للحؤول دون إدخال لبنان في متاهات خطرة تقوده إلى المجهول في حال استمر الفراغ الرئاسي لمدة طويلة"، مشيرةً إلى أنّ "الفرنسيين يواكبون عن كثب التطورات اللبنانية، وهم إن كانوا حريصين على أن تبقى عملية انتخاب رئيس الجمهورية لبنانية بحتة باعتبارها استحقاقاً لبنانياً داخلياً يقع على عاتق المجلس النيابي إنجازه، لكنهم في الوقت عينه يعملون عبر قنوات اتصالاتهم المفتوحة مع مختلف المكونات السياسية اللبنانية على استمزاج الآراء حيال سلّة أسماء من المرشحين الرئاسيين التي تراعي المواصفات الإنقاذية المطلوبة بشكل يؤمن التوافق اللبناني الداخلي ولا يتعارض مع تطلعات المجتمع العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية تحديداً ونظرتها لمتطلبات الإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان".وكشفت المصادر في هذا السياق أنه "في أعقاب اللقاء الفرنسي – السعودي - الأميركي الأخير في باريس، وبالاستناد إلى فحوى النقاش الذي تخلل اللقاءات الثنائية الفرنسية – السعودية خلال المرحلة الماضية حيال الملف اللبناني، بدأت باريس طرح سلة أسماء قابلة لتأمين تقاطعات لبنانية – دولية – عربية لتولي سدة رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة، غير أنّ المصادر أكدت أنّ الأمور في هذا السياق لم تتعدّ بعد مرحلة "جسّ النبض" بانتظار تبلور صورة الاتصالات والمشاورات أكثر على خط باريس – بيروت.
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