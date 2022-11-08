هل سرّع مؤتمر الأونيسكو انتخاب الرئيس؟

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كتب ميشال نصر في" الديار": حيرة رفع منسوبها لدى المتابعين، الكلام الذي ادلى به رئيس المجلس امام وفد نقابة الصحافة عن عدم قدرة اللبنانيين على تحمل الفراغ لاكثر من اسابيع، وهو ما فسرته مصادر سياسية على انه رسالة لمن يعنيهم الامر بان "الفرج الانتخابي" بات قريبا ، والا لما اعلنه "الاستيذ" بعد توافر معطيات لديه تصب في هذا الاتجاه ، كاشفة بان احد ابرز المستجدات ما نقل عن احد النواب "التغييريين" العاملين على خط المبادرة الرئاسية التي اطلقوها نقلا عن سفير دولة كبرى "هل راجعتم حزب الله"؟ ما يعني ان المفاوضات غير المباشرة بين المعنيين قد بدأت.غير ان الكلام عن استبعاد اي مرشح يشكل تحديا، يعني بطبيعة الحال،بحكم المنطق ان "بيك" زغرتا بات بدوره خارج السباق، رغم ان بنشعي "مبلوعة" اكثر من "البياضة" لدى غالبية الاطراف السياسية، فالتحدي بحسب ما رثت البورصة على ما يبدو، محصور في الانتماء الى هذا المحور او ذاك ، وليس في الشخص باستثناء "الصهر" ، ما يعني عمليا ان فئة ودائرة الاسماء باتت واضحة.وتتابع المصادر ان مؤتمر الاونيسكو جاء ليحسم الكثير من النقاط ،لعل ابرزها واهمها ان تغيير النظام السياسي الذي بشر به الرئيس ماكرون ذات يوم من قصر الصنوبر ، قد سقط لصالح تثبيت اتفاق الطائف، ما يعني ان الرئيس القادم سيكون حتما من ابناء الطائف ، الذي سيخضع لبعض التعديلات التي تحدث عنها السفير السعودي السابق احمد العسيري في مقال له نشر في الاعلام السعودي.وعليه، تتابع المصادر بان مروحة الاسماء بدأت تضيق ،خصوصا ان المرشحين الجديين باشروا بفتح قنوات اتصال مع المعنيين في الخارج، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، خصوصا واشنطن ، التي قررت التحرك لبنانيا عشية انتخاباتها النصفية، عبر ايفاد مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور في زيارة تمتد لثلاثة أيام تتمحور حول تقديم الدعم للشعب اللبناني، ولا سيما الذين تأثّروا جرّاء ازمة لبنان الاقتصادية والإنسانية، ما يثير الريبة بعد كلام مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط عن تحركات شعبية.حتى الساعة ووفقا "لبوانتاج" اجرته اكثر من جهة، ثمة تقاطع على وجود توافق بين حوالي خمسين نائبا على ضرورة تكثيف الجلسات وصولا الى انتخاب رئيس حصرا، في خطوة يرى فيها كثيرون ضغطا قد ينجح او لا. فهل يكون لرئيس المجلس تفسيراته الخاصة؟ ام هو فعلا في صدد الاستعداد للبحث في اسم مرشح ؟ وهل يُلاقي "البيك" هذا التنازل؟