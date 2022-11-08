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لبنان

ملف توقيفات "النافعة" كبير.. وتوقيف ٤٢ شخصاً

Lebanon 24
08-11-2022 | 22:21
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كتب روجيه شاهين في" الديار": تتوسع التوقيفات التي تقوم بها المحامي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بملف (النافعة ) مصلحة تسجيل السيارات والآليات حيث يقوم فرع المعلومات بالتحقيقات بمهنية عالية باشراف مباشر من القاضية الخطيب، وكانت رفعت طلبا الى الوزراء المعنيين حسب الأصول القانونية للملاحقة القضائية، وتم اعطاء الاذن بالملاحقة بصفة متهم والاخر بصفة شاهد، حال مدير عام مصلحة تسجيل السيارات والأليات هدى سلوم، التي لم تعين لها جلسة استماع بصفة شاهدة ومن المتوقع ان يتم الاستماع لها في فرع المعلومات وفقا لاشارة الخطيب التي تتابع التحقيقات بعيدا عن السياسة والكيدية والمحسوبية وذلك رغم المراجعات والاتصالات التي انهالت عليها  من قبل سياسيين وقضائيين  وعلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. وفي الاطار نفسه، استجوب منصور الاثنين الفائت عددا من المتهمين واصدر ثماني مذكرات توقيف وجاهية بحقهم على ان يتابع اليوم تحقيقاته مع الذين اوقفوا خلال الـ 48 ساعة في فرع المعلومات وبلغ عدد الموقفين حتى الساعة اثنين واربعين متهما وكلهم اجري التحقيق معهم من قبل الفرع باشراف المحامي العام الاستئنافي القاضية نازك الخطيب.
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وعلمت الديار ان الخطيب ومنصور تلقيا العديد من الاتصالات من مراجع سياسية وقضائية عدة تسال عن بعض الموقوفين الا ان الجواب كان "ان التحقيق سري ولا نستطيع الكشف عن مضمونه وان الملف كبير". كما علمت الديار ان هذا الملف سيفتح ملفات اخرى كبيرة ودسمة تطال رؤوسا كبيرة.
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