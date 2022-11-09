عبدالله: لا يجب إعادة تجارب التراخي في بدايات كورونا

مع كل توصياتنا وجهودنا والعمل المميز الذي يقوم به وزير الصحة وفريق عمله ،
لم تتم المواكبة كما يتوجب من كل الفرقاء المعنيين في اتخاذ التدابير لمواجهة انتشار الكوليرا.
نعم،نحن في حالة طوارئ وبائية ،ولا يجب أن نعيد تجارب التراخي في بدايات كورونا....
الوقاية،ثم الوقاية فالوقاية !!!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 9, 2022
مع كل توصياتنا وجهودنا والعمل المميز الذي يقوم به وزير الصحة وفريق عمله ،
لم تتم المواكبة كما يتوجب من كل الفرقاء المعنيين في اتخاذ التدابير لمواجهة انتشار الكوليرا.
نعم،نحن في حالة طوارئ وبائية ،ولا يجب أن نعيد تجارب التراخي في بدايات كورونا....
الوقاية،ثم الوقاية فالوقاية !!!