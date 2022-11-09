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لبنان

عبدالله: لا يجب إعادة تجارب التراخي في بدايات كورونا

Lebanon 24
09-11-2022 | 01:21
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مع كل توصياتنا وجهودنا والعمل المميز الذي يقوم به وزير الصحة وفريق عمله، لم تتم المواكبة كما يتوجب من كل الفرقاء المعنيين في اتخاذ التدابير لمواجهة انتشار الكوليرا. نعم، نحن في حال طوارئ وبائية، ولا يجب أن نعيد تجارب التراخي في بدايات كورونا. الوقاية، ثم الوقاية فالوقاية".
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