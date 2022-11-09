التأجيل يُبقي "الكابيتال كونترول" في مهب التجاذبات

أما وقد تم ارجاء اجتماع اللجان المشتركة امس الاول لتغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الجلسة التي كانت مخصصة للبحث في موضوع "الكابيتال كونترول" ومشاريع اخرى، بحسب ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان قد اعلن ان النقاش سيستكمل امس بعدما طلب من نائب "الحاكم" مغادرة جلسة الاثنين على ان يحضر سلامة شخصيا، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن منطلق افساح المجال للاتصالات مع حاكمية البنك المركزي بخصوص الجلسة او لكونه لا يقبل ان يتجاوزه احد ويدعو الى جلسة، فإنه قفز على ما اعلنه بو صعب بعد الجلسة، ودعا في بيان الى اجتماع للجان المشتركة يومي الاثنين والثلاثاء لاستكمال البحث في جدول الاعمال.

الا ان بعض المصادر النيابية استبعدت حضور سلامة الجلسة وسيكتفي بمن سينوب عنه، الامر الذي يضع مجددا جلسة "الكابيتال كونترول" في مهب التجاذبات السياسية.

وكان بو صعب قال في تصريح بعد الجلسة الاخيرة للجان "كان لدينا مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الّذي تأجّل في جلسات سابقة، وكنّا قد أجّلناه لأننا طلبنا من الحكومة أن ترسل خطّة التّعافي والقوانين الّتي تسير في الوقت نفسه مع "الكابيتال كونترول"، وهو مطلب لخطّة التّعافي".