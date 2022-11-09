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لبنان

القوات "تصوّب" هذه المعلومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2022 | 01:45
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تعمل اوساط سياسية واعلامية قريبة من حزب "القوات اللبنانية"، وعلى تواصل معها، على اعادة تصويب معلومة يتم تسريبها بشكل مستمر عبر وسائل الاعلام ومفادها "بأن رئيس الحزب سمير جعجع سيدعم قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".

وتقوم الاوساط نفسها بالشرح "بأن القوات تربط ترشيح عون بالتوافق عليه، اي انها لن تخوض معركة ايصال قائد الجيش الى قصر بعبدا، لكن في حال حصل توافق عليه فإن دعم معراب لترشيحه سيكون محسوما".

ووفق مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" ستستمر في الاسابيع المقبلة في دعم ترشيح رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في الاستحقاق الرئاسي .

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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