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لبنان

"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2022 | 02:45
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يتريث رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الاعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بالرغم من ان إسمه بات الاسم المتداول في معظم الجلسات السياسية، على انه احد المرشحين الاساسيين للانتخابات، لكن هذا التمهل لا يبدو انه يشمل حلفاء فرنجية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حركة امل، بدأت، وبعد مرحلة طويلة من عدم الافصاح، السعي لتسويق اسم فرنجية للرئاسة، اذ يعمل الرئيس نبيه بري الى التواصل مع عدد من القوى السياسية والنواب من اجل الحصول منهم على دعم فرنجية.

ولعل الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط هم ابرز من يرغب بري في استقطابهم من اجل التصويت لصالح فرنجية، اذ ستبرز خلال المرحلة المقبلة الحركة السياسية لبري في الملف الرئاسي بشكل اكثر وضوحاً وعلانية.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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