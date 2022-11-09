المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

لا يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

وأفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تدفّق الكتل الرطبة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يستمر صباح يوم الخميس، فتتساقط الامطار المتفرقة التي ستشمل الساحل السوري واللبناني والجبال الغربية والبقاع، وتحديداً الشمالي، وبخاصة ايضاً المناطق الجنوبية ومن ثمّ دمشق وحوران، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، وبسبب تمدد الكتل القطبية على طبقة 700hpa فوق لبنان وسوريا، سوف تتساقط الثلوج على الجبال بدءاً من 2500متر وما فوق، يتخلّل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%.

ويتحوّل المنخفض الجوّي بعد ظهر اليوم الاربعاء الى حالة عدم استقرار لغاية مساء الخميس فتكون الامطار غزيرة وستتساقط الثلوج على 2500 متر وما فوق.

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أما طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، يحتمل هطول أمطار خفيفة خلال فترة قبل الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب محلي على المرتفعات، ويتوقع عودة الأمطار في البقاع الشرقي خلال فترة بعد الظهر.