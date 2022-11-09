Advertisement

لبنان

الاتصالات مقطوعة في هذه المنطقة.. هذا ما أعلنته أوجيرو

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1008918-638035843029693763.jpg
Doc-P-1008918-638035843029693763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "اوجيرو" عبر موقعها على "تويتر" أن "عطلا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتصالات مقطوعة في بعبدات.. وهذا ما أعلنته أوجيرو
lebanon 24
09/11/2022 12:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش": تحسن كبير على صعيد جودة خدمة الاتصالات
lebanon 24
09/11/2022 12:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي: الرقابة النيابية التي قامت بها كتلة الوفاء للمقاومة كشفت وجود مخالفات وهدر مالي بملايين الدولارات في قطاع الاتصالات
lebanon 24
09/11/2022 12:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: لا يوجد حالياً أي مخطط للتواصل مع سوريا إلا أنّ الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات ما زالت مستمرة
lebanon 24
09/11/2022 12:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

اتصالات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-09
04:30 | 2022-11-09
05:38 | 2022-11-09
05:33 | 2022-11-09
05:24 | 2022-11-09
05:11 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website