الاتصالات مقطوعة في هذه المنطقة.. هذا ما أعلنته أوجيرو

أعلنت "اوجيرو" عبر موقعها على "تويتر" أن "عطلا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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