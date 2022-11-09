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لبنان

ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!

Lebanon 24
09-11-2022 | 03:35
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إرتفعت أسعار المحروقات اليوم وباتت على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 803000 (+26000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 821000 (+27000)
- المازوت: 910000 (+31000)
- الغاز: 449000 (+12000)
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