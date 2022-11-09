رسالة من المفتي قبلان "لمن يهمّه الأمر"

صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:



"لمن يهمّه الأمر: يجب أن نبادر سريعاً، والحلول الوطنية ضرورة إنقاذية دستورياً وسياسياً، وانتظار واشنطن يعني فوضى وضغط شوارع ومنع الأساسيات الوطنية، والسياسات الأميركية صريحة بمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية والنفط الإيراني على قاعدة إغراق البلد بالعتمة والجوع والتضخّم والكساد والفوضى والنزوح والفلتان تمهيداً لخريطة طريقة قذرة، والمطلوب انتفاضة سياسية لإنقاذ البلد من الفراغ الدستوري، ومجلس النواب أكبر ضمانة للإنقاذ الدستوري، والإسرائيلي جزء من تسونامي واشنطن، والعقيدة اللبنانية ضدّ الكيان الصهيوني، والسياسة الوطنية اتجاه تل أبيب: لا تطبيع ولا اعتراف ولا إنعاش ولا تواصل مطلقاً والكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب استئصالها، والعين على جيش الجمعيات الملوّنة التي تتشكّل على طريقة أساطيل استخبارية وسط بلد يتراقص على حافة الهاوية بسبب الإنقسام العمودي".

Advertisement