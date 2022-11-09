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لبنان

بعد تعذيب موقوف قاصر في نظارة قصر عدل بعبدا.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
09-11-2022 | 04:16
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ردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان ،عما ذكره المحامي رامي عليق في مؤتمر صحافي عن تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب.

وقالت: "بالنسبة لحادثة تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب والتي أشار اليها المحامي رامي عليق في مؤتمره الصحافي، يهمني ان اوضح ما يلي: ان الموقوف المذكور قد تعرض للاعتداء من قبل قاصر اخر كان موقوفا معه وسيتم فتح تحقيق بهذا الخصوص. مع العلم ان القاصر المعتدى عليه  وحتى تاريخه بقي متكتما عن الموضوع ولم يخبر احداً من المسؤولين عن السجن او من اعضاء الجمعيات الأهلية التي تتابع شؤون القصار الموقوفين. لذلك اقتضى التوضيح".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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