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لبنان

الحريري "راجع"؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 04:49
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غرد رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز عبر حسابه على "تويتر" : "شئنا أم أبينا  عاد إسم الرئيس سعد الحريري للتداول وبقوة إعلاميا،سياسيا وشعبيا..هناك من فرح  ورحب، وهناك من غص وامتعض، وهناك من رفض حتى فكرة العودة. إنكشفت الأوراق ، وسقطت الأقنعة  وبان الكل على حقيقته.. ولكن الحقيقة المؤكدة بأن الحريري راجع وقريبا بإذن الله".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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