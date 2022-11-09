غرد رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز عبر حسابه على "تويتر" : "شئنا أم أبينا عاد إسم الرئيس سعد الحريري للتداول وبقوة إعلاميا،سياسيا وشعبيا..هناك من فرح ورحب، وهناك من غص وامتعض، وهناك من رفض حتى فكرة العودة. إنكشفت الأوراق ، وسقطت الأقنعة وبان الكل على حقيقته.. ولكن الحقيقة المؤكدة بأن الحريري راجع وقريبا بإذن الله".

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