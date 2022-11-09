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لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الأعمال والاشغال الجارية حالياً قانونية

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:11
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صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:
 
بعد حصولها على الموافقات اللازمة وصدور قرار قاضي الامور المستعجلة باستكمال الاعمال وفقاً للأصول وموافقة وزارة البيئة، تابعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال بناء وصب المنشآت ضمن إطار مشروع "تأهيل وتطوير وصيانة منشآت نبع الطاسة". 
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إن الأعمال والاشغال الجارية حالياً قانونية وضمن حرم المنشآت التابعة للمؤسسة، وعليه إن أي عمل او اعتداء أو ضرر يتسبب بوقف الأعمال أو تخريبها يعتبر اعتداءً على منشأة عامة وتوقيفاً لعمل مرفق عام، وستتم ملاحقة المعتدين وفق الأصول والإجراءات القانونية.
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