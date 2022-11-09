هذا ما فعلته العاصفة في هذه المنطقة.. حطمت سيارة بالكامل (صورة)

سقطت شجرة كبيرة في كفرجوز النبطية، جراء العواصف الهوائية، على سيارة تويوتا تعود للمواطن ع. د، وحطمتها بالكامل. كما تطايرت الخيم المنزلية وسقوطها من الأعلى إلى الارض.

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ويشهد طقس لبنان امطاراً وعواصف، يستمر تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا.