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لبنان

هذا ما فعلته العاصفة في هذه المنطقة.. حطمت سيارة بالكامل (صورة)

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:24
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سقطت شجرة كبيرة في كفرجوز النبطية، جراء العواصف الهوائية، على سيارة تويوتا تعود للمواطن ع. د، وحطمتها بالكامل. كما تطايرت الخيم المنزلية وسقوطها من الأعلى إلى الارض.
 
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ويشهد طقس لبنان امطاراً وعواصف، يستمر تأثير المنخفض الجوي على  الحوض الشرقي للمتوسط  حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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