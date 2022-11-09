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لبنان

"تاتش": تحسن كبير على صعيد جودة خدمة الاتصالات

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:33
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أظهرت شركة "تاتش" في الاجتماع الدوري لوزارة الاتصالات ضمن خطة تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع والذي عقد في مبنى الشركة، أنّ توفر شبكتها خلال النهار يتجاوز معدل الـ 97% بينما يتخطى 99% خلال فترة الليل، مما هو متعارف عليه عالمياً بأنه من أعلى معدلات توفر الشبكة، رغم عدم توفر الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية.
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وقد شهدت شبكة "تاتش" تحسناً كبيراً على صعيد جودة خدمة الاتصالات الصوتية التي بلغت نسبة الـ99% (ممتازة) تماشياً مع المعدلات العالمية بحسب ما تم شرحه خلال الاجتماع.

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