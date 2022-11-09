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لبنان

بموضوع الترسيم.. هذا ما أعلنه بو صعب عن الحوار مع سوريا

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:38
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دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى التواصل "مباشرة وعلنا" مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

وقال بو صعب في مقابلة مع وكالة" فرانس برس": "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف".
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وأضاف "علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علناً وأن نرسم الحدود البحرية علناً، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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