أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 1219297.

كذلك، سُجّلت حالة وفاة واحدة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 10716.