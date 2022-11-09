بوحبيب بحث ووفداً كندياً الاستحقاقات المقبلة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، السكرتير البرلماني لوزير خارجية كندا روبرت اوليفانت على رأس وفد، وتم البحث في أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والقيام بالاصلاحات واهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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وخلال اللقاء، رحب الوفد الكندي باتفاق ترسيم الحدود، واكد "وقوف كندا الى جانب لبنان"، مشددا على "أهمية الوصول الى احكام نهائية في ملف انفجار المرفأ".