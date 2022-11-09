هاشم: لإعادة تغذية منطقة مرجعيون حاصبيا بحقها من الساعات المطلوبة

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، موضوع غياب تغذية منطقة مرجعيون حاصبيا بالتيار الكهربائي.

وقد اجرى اتصالات مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، والمدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، وطالب المعنيين بـ"ضرورة انصاف المنطقة بقضائيها".

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كذلك طالب هاشم بـ"تزويد محطة مرجعيون بساعات من التغذية اسوة بغيرها من المناطق، بعد الاجحاف والظلم الذي لحق بها نتيجة التعاطي المزدوج لدى وحدة التوزيع، وغياب العدالة والمساواة. وبخاصة ان تغذية قرى المنطقة بمياه الشفه يتوقف على ساعات مقبولة من التغذية بالكهرباء، وهذا لم يتوافر رغم تغذية بعض المناطق على حساب العدالة والمساواة وهذا مرفوض".