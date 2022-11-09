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لبنان

حميه استقبل بيضون.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-11-2022 | 06:03
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 بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه بالوزارة اليوم، مع عضو لجنة التربية النيابية اشرف بيضون، في موضوع تأمين نقل الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم من بنت جبيل المدينة وبلدات القضاء الى المدن حيث تقع الجامعات في صيدا وصور والنبطية نظراً للكلفة الباهظة".
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وشدد حميه  على ان "الشرائح اللبنانية كافة تعاني من الكلفة المرتفعة للنقل على كامل الاراضي اللبنانية"، مشيراً الى ان" انتقال الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم هو امر حيوي وينبغي تضافر جهود الجميع في هذا الاطار"، لافتاً الى ان الوزارة "لن تدخر جهداً قدر المستطاع للمساعدة في ذلك". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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