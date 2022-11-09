بعد إطلاعه على مضمون تغريدة القاضية غادة عون... برّي يتقدّم بشكوى

أفادت دوائر مجلس النواب أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري وفور إطلاعه على مضمون تغريدة غادة عون، تقدم بواسطة المحامي الدكتور علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم".

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وكانت ردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، عما ذكره المحامي رامي عليق في مؤتمر صحافي عن تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب وقالت: "بالنسبة لحادثة تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب والتي أشار اليها المحامي رامي عليق في مؤتمره الصحافي، يهمني ان اوضح ما يلي: ان الموقوف المذكور قد تعرض للاعتداء من قبل قاصر اخر كان موقوفا معه وسيتم فتح تحقيق بهذا الخصوص. مع العلم ان القاصر المعتدى عليه وحتى تاريخه بقي متكتما عن الموضوع ولم يخبر احد من المسؤولين عن السجن او من اعضاء الجمعيات الأهلية التي تتابع شؤون القصار الموقوفين. لذلك اقتضى التوضيح".