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لبنان

ذهب لصيد الأسماك قرب قلعة صيدا واختفى!

Lebanon 24
09-11-2022 | 07:27
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني لليوم الثاني على التوالي على البحث عن مواطن فقد منذ يوم الأحد مقابل شاطئ صيدا.
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وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يوم أمس الثلاثاء من ذوي المواطن المفقود يفيد عن اختفائه منذ يوم الأحد بعد توجهه الى الشاطئ قرب قلعة صيدا البحرية لممارسة هواية صيد الأسماك.
وقد توجه العناصر على الفور الى الموقع المذكور ونفذوا مسحاً بحرياً شاملاً  في اعماق البحر وعلى السطح دون التوصل لغاية الساعة الى العثور عليه.
 
 
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