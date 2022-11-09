19
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ذهب لصيد الأسماك قرب قلعة صيدا واختفى!
Lebanon 24
09-11-2022
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني لليوم الثاني على التوالي على البحث عن مواطن فقد منذ يوم الأحد مقابل شاطئ صيدا.
Advertisement
وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يوم أمس الثلاثاء من ذوي المواطن المفقود يفيد عن اختفائه منذ يوم الأحد بعد توجهه الى الشاطئ قرب قلعة صيدا البحرية لممارسة هواية صيد الأسماك.
وقد توجه العناصر على الفور الى الموقع المذكور ونفذوا مسحاً بحرياً شاملاً في اعماق البحر وعلى السطح دون التوصل لغاية الساعة الى العثور عليه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
12:56 | 2022-11-08
08/11/2022 12:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:32 | 2022-11-09
توضيح مهم من مكتب الرئيس ميقاتي حول شؤون الإفتاء العلوي... ماذا جاء فيه؟
07:02 | 2022-11-09
سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لميقاتي... ماذا قال القرم عن تعرفة الإتّصالات؟
02:00 | 2022-11-09
كل خميس واللبنانيّون من دون عريس
11:38 | 2022-11-09
انفجار لغم واصابة أحد عناصر الجيش السوري... اليكم ما حصل على الحدود اللبنانية-السورية
11:32 | 2022-11-09
اللبنانيون يعانون... نسبة الاضطرابات النفسية تخطت الـ25%
11:31 | 2022-11-09
أبو فاعور من معراب: قد تكون جلسة الغد أوّل خطوة نحو انتخاب رئيس
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 19:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact