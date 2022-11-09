الحاج حسن وزعيتر رفضا طمر النفايات المشعة في بلدة نحلة: يؤثر على السكان والمزروعات

عقد النائبان حسين الحاج حسن وغازي زعيتر مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولا فيه موضوع مطمر النفايات في منطقة بعلبك الهرمل وفي بلدة نحلة.





وقال النائب الحاج حسن: "أتحدث عن مخاطر التلوث الاشعاعي على الارض والتربة. هذا الموضوع مرفوض رفضا قاطعا لانه يؤثر على السكان والمزروعات".

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وأضاف: "لان دولتنا لم تهتم بالانماء رغم كل المطالبات في منطقتنا ولا تتذكرنا الا عندما تفتش عن المطمر. ولان لا ثقة بمؤسسات الدولة او بالتزامها معايير السلامة العامة وتجاربها مع تلوث البحر والمياه والمياه الجوفية وبحيرة القرعون، فهذه الدولة التي لا تؤتمن مؤسساتها على النفايات العادية فكيف يمكن ان تؤتمن على النفايات المشعة، وعلى هذا الاساس اردنا ان نبدأ تحركاتنا باسم نواب تكتل بعلبك الهرمل واهالي بعلبك الهرمل لنقول للمسؤولين اوقفوا تنفيذ هذا المشروع واذهبوا للانماء".





من جهته، قال النائب زعيتر: "أبناء بعلبك الهرمل كانوا ينتظرون تعزيز المستشفيات الخاصة والعامة والمستشفيات الحكومية، وينتظرون تشغيل محطات التكرير والصرف الصحي والمعالجة الصحيحة للمناطق التي تتعرض لوباء الكوليرا وغيرها من الامور".

وأكد أن "هذا الموضوع لن يمر، واقول للمعنيين ان ابن بعلبك الهرمل قدم الغالي والنفيس لمواجهة العدو، اشرس عدو في العالم، لن يبخل بمواجهة هذا الوباء. الدولة اللبنانية ترسل نفايات مشعة وسامة، وهذه جريمة ترتكبها الدولة والجهة التي ارادت ان تخزن هذه النفايات في هذه المنطقة في بلدة نحلة ، في جرد نحلة. سنلتقي الجمعة اهل نحلة، وهذا الموضوع لن يمر حتى ولو على اجسادنا".