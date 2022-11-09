وفاة إمرأة في حادث سير مروّع في عكار... "التوك توك" سقط من على الجسر!

وقع حادث سير مروع على جسر الشيخ زناد في عكار بين سيارة و"توك توك"، وقد أدى الحادث الى سقوط "التوك توك" من على الجسر الى ضفاف النهر ووفاة إمرأة كانت بداخله متأثره بجراحها.

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