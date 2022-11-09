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لبنان

وفاة إمرأة في حادث سير مروّع في عكار... "التوك توك" سقط من على الجسر!

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:36
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وقع حادث سير مروع على جسر الشيخ زناد في عكار بين سيارة و"توك توك"، وقد أدى الحادث الى سقوط "التوك توك" من على الجسر الى ضفاف النهر ووفاة إمرأة كانت بداخله متأثره بجراحها.
 
 
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حادث سير

عكار

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