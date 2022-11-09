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لبنان

نقابة الدواجن تطالب بوقف استيراد الدجاج من عدد من البلدان

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:37
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 أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن بيانا، اشارت فيه الى مشاركتها في جلسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، "والتي خصصت لتتبع إستخدام مادة الكولستين في الإنتاج الحيواني في لبنان ومن ضمنه الدواجن"، مؤكدة "ما أعلنته وزارة الزراعة أن قطاع الدواجن في لبنان لا يستخدم نهائيا مادة الكولستين خاصة انه صدر قرار عن وزارة الزراعة يمنع استيراده".
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وأعلنت النقابة إستعداد المزارعين "دفع تكاليف الفحوصات اللازمة في قطاع الدواجن للتأكد من عدم إستخدام هذه المادة".
 
 
وأشارت الى أن "النقاشات أثبتت ان الكولستين مسموح استخدامه في بلدان منشأ الدجاج المستورد"، لافتة الى ان "العديد من الدول المتقدمة تمتنع لهذا السبب عن إستيراد الدجاج من البرازيل".
 
وطالبت النقابة "على هذا الأساس، بحظر إستيراد الدجاج من البلدان التي لا تزال تسمح باستخدام الكولستين لاسيما البرازيل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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