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لبنان

الجيش يستكمل تمرين "SOFEX 2022" في مناطق لبنانية مختلفة (صور)

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:05
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان التالي:
 
استكمالاً للتدريبات التي تقوم بها وحدات الجيش في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX 2022، نفذت هذه الوحدات مناورات تحاكي فرضيات القبض على إرهابيين بعد دخولهم عنوةً الى عدد من المصارف في سياق مخطط إرهابي، والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبي أعمال شغب، ومهاجمة منشآت حيوية (محطات توليد الطاقة الكهربائية...) ومؤسسات عامة وخاصة، وذلك بهدف تضليل القوى الأمنية لتنفيذ أعمال ارهابية في مختلف المناطق اللبنانية.
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يهدف هذا التمرين إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.

وتتابع الوحدات العسكرية تنفيذ مراحل التمرين حتى تاريخ 11 / 11 / 2022 في المناطق اللبنانية كافةً.
 
 
 
 
 
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