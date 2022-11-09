حميه: لتتحمل كل ادارات الدولة المعنية في ملف جرف الثلوج مسؤولياتها كاملة

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اليوم اجتماعا مع رؤساء مراكز جرف الثلوج والمدرارء الإقليمين في مكتبه في الوزارة، تم خلاله مناقشة موضوع تجهيز وتفعيل عمل تلك المراكز وتأمين صيانة الاليات والتجهيزات اللازمة وجهوزية القيام بالأعمال وحال العمال الموسيمين المكلفين بأعمال جرف الثلوج، وذلك على أبواب حلول موسم الشتاء لهذا العام.

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وحرص حميه على الإطلاع على كافة التحضيرات التي قامت بها مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، واستعرض الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل بعضها، وذلك بفعل ظروف خارجة عن إرادتها، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي قام به رؤساء المراكز وكافة العاملين والمستخدمين فيها، وذلك في الموسم الماضي، والذين كانوا بحق جنودا مجهولين بكل ما للكلمة من معنى طيلة ذلك الموسم.



وقال حميه: "دعوتكم اليوم لهذا الإجتماع، كي نكون جميعا يدا واحدة في الإستعداد لموسم الثلوج المقبل، ولكي نقيّم معا واقع المراكز تلك، كل على حدة، وذلك لمراجعة كل الحاجيات والصعوبات التي طرحناها منذ اكثر من خمسة اشهر وبشكل مستمر"، مشددا على "أهمية التنسيق والتكامل في ما بينها، كون ذلك يساعد- قدر الإمكان - في التغلب على المعوقات والمشاكل التي قد تواجه عملهم، وخصوصا في ظل الظروف القاهرة ، والخارجة عن إرادة الوزارة، وتحديدا في ما يعني ركائز عدة لهذا الملف الحيوي، على كافة الصعد الانسانية والإقتصادية وكذلك المالية على حد سواء".