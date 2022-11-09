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لبنان

الرئيس ميقاتي إجتمع مع وزير الثقافة... مرتضى: بحثنا في تشييد دار جديد للأوبرا

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:35
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى في السراي الحكومي اليوم. 
وقال الوزير بعد الاجتماع :"عرضت على  دولة الرئيس إقامة حفل موسيقي كلاسيكي في مناسبة عيد الاستقلال في 21 من الشهر الحالي  في قصر الأونيسكو، برعاية دولته، ولقي الأمر قبولا وتشجيعا. كما بحثنا في تشييد دار جديد للأوبرا في وسط بيروت بتمويل من سلطنة عمان، ووضعته في أخر التطورات والمداولات بيني وبين سفير  العماني في هذا الشأن والذي أكد انهم، كجهة مانحة، ما زالوا على أتم الاستعداد لتقديم التمويل اللازم لذلك، واتفقت مع دولة الرئيس على الألية التي سنسلك فيها، لتحقيق الطلب العماني، وقريبا جدا، سنشرع بتشييد دار الأوبرا تليق ببيروت وبدور لبنان الثقافي الريادي على قطعة أرض في بيروت كانت ملحوظة سابقا لهذا المشروع. 
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اضاف:  عرضنا أيضا وضع مشروع متحف بيروت في وسط بيروت  وهو مشروع عالق، والأرض  العائدة له قائمة، وتمويل نفقات تشغيله موجودة من جهة مانحة كويتية سيتواصل معها دولة الرئيس للتأكد ما اذا كانت مسألة التمويل ميسرة والنية للتمويل ما زالت قائمة. وهذا المشروع حيوي جدا وبديع باعتباره من تصميم مهندس العمارة العالمي فرينزو بيانو. كما بحثنا في موضوع الأبنية التراثية في كل لبنان وتحديدا في مدينة طرابلس، واتفقنا مع دولة  الرئيس على الدعوة الى اجتماع في هذا الصدد  يضم  وزير الثقافة ومديرة المكتب الإقليمي للاونيسكو باعتبارها شريكا اساسيا للوزارة في عملية حفظ الموروث التراثي اللبناني، وفي حضور رئيس الهيئة العليا  للإغاثة محمد خير.وأوضحت لدولة الرئيس بأننا كوزارة ثقافة غير معنيين بالتدعيم والترميم بل بمراقبة الحفاظ على الشكل التراثي للبناء.
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