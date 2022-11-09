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لبنان

وزير الإعلام تابع ووفداً من FYBL نقل مباريات كأس العالم

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:26
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيس "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL" ايلي صليبا، يرافقه نائب رئيس "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" غسان ماجد عويدات، المحامي انطونيو فرحات، السيد الياس الحلو، والمحامية مروى مشموشي.
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وشرح الوفد للوزير المكاري "معوّقات نقل مباريات كأس العالم المونديال ٢٠٢٢ في المطاعم والمقاهي والضغط الذي تمارسه الشركة الوكيلة لـ Bein في لبنان على هذه المؤسسات بهدف الاستحصال منها على ارقام باهظة لمنحها الاذن ببث هذه المباريات".
وناشد الوفد، الوزير لـ"اقناع الشركة الوكيلة بأن تراعي اوضاع المؤسسات السياحية لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها من خلال عقود مقابل مبالغ منطقية تتلاءم والاوضاع الاقتصادية الراهنة ولا تتخطى ال ٢٠٠٠$ عن كل مؤسسة".
بدوره، شرح المكاري الجهود التي يبذلها مع فريق العمل في الوزارة لمحاولة تأمين النقل المجاني للمباريات عبر "تلفزيون لبنان".
وبعد الاجتماع، أكّد صليبا ان "الوفد سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع وزير السياحة المهندس وليد نصار للبحث في الموضوع نفسه" مقترحا "اجتماعا مشتركا بين الوزيرين المكاري ونصار اللذين نعوّل عليهما والاتحاد والشركة الوكيلة للوصول الى حلّ نهائي في ما يخصّ هذا الموضوع الذي يؤثر بشكل مباشر على المؤسسات السياحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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