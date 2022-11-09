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لبنان

جريحان في حادث سير على أوتوستراد العريضة

Lebanon 24
09-11-2022 | 10:06
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عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ جريحين بإستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهما بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع على اوتوستراد العريضة - عكار. فيما تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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حادث سير

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