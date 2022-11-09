جريحان في حادث سير على أوتوستراد العريضة

عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ جريحين بإستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتهما بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع على اوتوستراد العريضة - عكار. فيما تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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