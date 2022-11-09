رسالة شكر من نازك الحريري الى جنبلاط.. ما مضمونها؟

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وجاء في الرسالة:



"أود أن أتقدم منكم باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بجزيل الشكر والامتنان للتحية التي تفضلتم بها في مقدمتكم التاريخية عن رحلة اتفاق الطائف لروح شهيد الوطن، الرئيس رفيق الحريري، ولدعمه وجهوده الجبارة لإجراء هذا الاتفاق، وذلك خلال المؤتمر الوطني الذي أقيم برعاية سعادة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري، لمناسبة الذكرى ال 33 لإجراء إتفاق الطائف. تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، رسالة من السيدة نازك رفيق الحريري شكرته فيها على موقفه الأخير في مؤتمر "منتدى الطائف"، الذي توجه فيه بالتحية إلى روح الشهيد رفيق الحريري على جهوده لإنجاز اتفاق الطائف."أود أن أتقدم منكم باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بجزيل الشكر والامتنان للتحية التي تفضلتم بها في مقدمتكم التاريخية عن رحلة اتفاق الطائف لروح شهيد الوطن، الرئيس رفيق الحريري، ولدعمه وجهوده الجبارة لإجراء هذا الاتفاق، وذلك خلال المؤتمر الوطني الذي أقيم برعاية سعادة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري، لمناسبة الذكرى ال 33 لإجراء إتفاق الطائف.



نعم فإن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد وضع المعادلة الأساسية للتساوي والعدل بين كافة الطوائف، وصاغ المبادرات، وابتكر الحلول، وساهم في وقف حروب، وشارك بوضع اتفاقيات وتشريعات ودساتير، وقد رسخ ورعى اتفاق الطائف. هذا الاتفاق الذي وضع خريطة طريق لبناننا لتعميم ثقافة المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والازدهار بعيدا عن الاصطفافات والتجاذبات السياسية التي أودت بنا إلى الهلاك.

ينتقدون دستورنا من خلال اتفاق الطائف، فلو قرأوه بحذافيره لوجدوا أنه شامل بمواصفاته الإيجابية بعيدا عن السلبية التي وصلنا إليها في أيامنا هذه، والتي ينسبونها دائما إلى ما بعد اتفاق الطائف.

وإننا إذ أتقدم منكم مجددا بجزيل الشكر والتقدير، أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب لبنان وشعبه الطيب من كل مكروه، وأن يرحم الشهيد الكبير كمال بك جنبلاط، وشهيد الوطن، شهيدنا الغالي الرئيس رفيق الحريري، وسائر شهداء الوطن الأحرار".