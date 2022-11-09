Advertisement

لبنان

منيمنة: عدم حضور وزير التربية جلسة لجنة الأشغال انعدام للمسؤولية

Lebanon 24
09-11-2022 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1009060-638036116464694141.jpg
Doc-P-1009060-638036116464694141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النائب ابراهيم منيمنة، عن عدم حضور وزير التربية عباس الحلبي جلسة لجنة الأشغال العامة اليوم، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة ماغي محمود اثر سقوط سقف في مدرسة القبة الرسمية، واضعا هذا التغيب في خانة "انعدام المسؤولية" الذي يتجاوز "الاستهتار بلجنة الأشغال" ليصل لحد "الاستهتار بحياة طلابنا" وهو "ما لن نرضى به أو نسكت عنه".
Advertisement
 
وأوضح منيمنة في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الوزير الحلبي لم يكتف بعدم الحضور، بل تمنع كذلك عن انتداب ممثل له، في تجسيد واضح للتعامل اللاإنساني واللامسؤول للوزير، على الرغم من خطورة ملف المدارس الآيلة للسقوط، سيما بعد كشف نقيب المهندسين في الشمال، عن خطر يتهدد مدارس عدة، ما يعني تهديدا مباشرا لسلامة وأمن آلاف الطلاب، وهو ما يستدعي متابعة عاجلة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية".
 
وحذر منيمنة الوزير الحلبي من "مغبة الاستمرار بالتهرب من المسؤولية"، مضيفاً: "سنواجه كل هذه المحاولات بالطرق المتاحة أمامنا، بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مهما تهربوا".
 
وفي السياق ذاته، أعلن منيمنة عن إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الأشغال لمتابعة تفاصيل هذا ملف المدارس المهددة إنشاءاتها، على أن يكون عضوا في اللجنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-11-09
15:14 | 2022-11-09
14:41 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:53 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website