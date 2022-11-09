بيان لمصرف لبنان... كم بلغ سعر دولار "صيرفة"؟

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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" /35,000,000/$ خمسة وثلاثون مليون دولار بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa"، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.