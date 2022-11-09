Advertisement

لبنان

عثمان عرض مع مفتي بعلبك - الهرمل الاوضاع في المنطقة

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1009074-638036138571033837.png
Doc-P-1009074-638036138571033837.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه مستشار دار الفتوى في البقاع الحاج محمد ياسين، في زيارة أشادا فيها بدور مؤسسة قوى الأمن في "ترسيخ الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية". كما جرى عرض للأوضاع العامة في محافظة بعلبك - الهرمل.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-11-09
15:14 | 2022-11-09
14:41 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:53 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website