عثمان عرض مع مفتي بعلبك - الهرمل الاوضاع في المنطقة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه مستشار دار الفتوى في البقاع الحاج محمد ياسين، في زيارة أشادا فيها بدور مؤسسة قوى الأمن في "ترسيخ الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية". كما جرى عرض للأوضاع العامة في محافظة بعلبك - الهرمل.

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