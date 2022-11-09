Advertisement

لبنان

هبة من جمعية نضال لأجل الإنسان لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1009081-638036147331213049.jpg
Doc-P-1009081-638036147331213049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في سجن رومية المركزي، بتاريخ 4-11-2022، هِبة مقدّمة من جمعية "نضال لأجل الإنسان"، عبارة عن كميّة من الأدوية المزمنة ومسكّنات وأدوية أخرى...

وقد تسلّم الهِبة، باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مركز رومية الطّبي العميد الطبيب إبراهيم الحنّا، بحضور رئيسة الجمعية ريما صليبا، أمين السّر فريد محمود، نائب رئيسة الجمعية ماهر إزرافيل، وعدد من ضّبّاط السّجن.
Advertisement

وسيتم توزيع كميات من هذه الهبة على مختلف السجون اللبنانية، انطلاقاً من السجن المركزي في رومية.

وتأتي هذه المبادرة كتقدمة من نقابة مصانع الأدوية في لبنان عبر الجمعية المذكورة في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل إدارة السجون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-11-09
15:14 | 2022-11-09
14:41 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:53 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website