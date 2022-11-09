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لبنان

عثمان وغريو زارا فرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:20
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زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسفيرة الفرنسية آن غريو فرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، يرافقهما الملحق الأمني لدى السفارة إيريك أوكيني والمدربين، في حضور رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، رئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد، رئيس فرع الحماية والتدخل العقيد خالد عليوان.
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وأفاد بيان لقوى الامن أن "هدف الزيارة الاطلاع على فعالية الهبات المقدمة لصالح الفرع المذكور في المهمات الموكلة إليه". كما وعرض الضباط المعنيون أبرز مهماتهم والتجهيزات والمعدات المقدمة من السفارة.
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