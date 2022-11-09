الجيش: توقيف مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والاسلحة الحربية

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 9 / 11 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة زغرين – الهرمل المواطنَين (إ.م.) و(أ.ع.) المطلوبَين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية، والمواطن (م.ش.) المطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار باتجاه عناصر الجيش ورمي رمانة يدوية نحو أشخاص آخرين. وقد ضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخيرة ورمانات يدوية وكمية من حشيشة الكيف.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.